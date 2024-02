Alejandra Rubio responde a los ataques de Alessandro Lequio y lanza una pulla a su tía, Carmen Borrego: "Le podrías haber dado más caña"

Alejandra Rubio está "en shock" ante las críticas de Alessandro Lequio contra ella en 'Vamos a ver'. El colaborador no entiende que pida respeto a la prensa y que aluda a la salud mental pidiendo espacio para vivir su vida con Carlo Costanzia, con quien está iniciando una relación. Desde el plató de 'Así es la vida', la colaboradora ha respondido a Alessandro y ha lanzado una pulla a su tía, Carmen Borrego, por no pararle los pies dado que estaba con él en el mismo plató.

"Estoy estudiando, terminando la carrera, por si acaso no lo sabes te lo cuento", comenzaba a decir Alejandra, que recomendaba a Lequio relajarse: "Igual el que necesitaba unas clases de yoga o algo para relajarse eres tú. No entiendo por qué te pones así con una historia que no tiene nada que ver contigo. No me parece tan grave para que te pongas tan alterado".

Y es que para Alejandra, la situación "no es tan grave" pero sí "incómoda" y así lo dice: "¿No me puedo sentir incómoda?"

Aludida, la colaboradora explicaba que había intentado hablar pero no le habían dado paso: "Esta no me va a caer porque el que ha hablado es el señor Lequio. Yo en todo momento he intentado intervenir y he dicho que tú estabas estudiando y te he defendido".