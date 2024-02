Terelu Campos habla de la polémica con su hija, Alejandra Rubio, y Carlo Costanzia: "Esto le está angustiando bastante"

Terelu Campos se ha pronunciado ante la polémica mediática que rodea a su hija, Alejandra Rubio, ante su incipiente relación con Carlo Costanzia. La presentadora no quiere meterse en la vida de su hija pero sí que hace una serie de aclaraciones sobre la polémica...

"La verdad es que no estoy mal, la vida de Alejandra le pertenece a ella. Se fue con 18 años, se sufraga su vida, sus gastos", explica Terelu sobre su hija y añade que a ella la criaron "en libertad" y ha hecho lo mismo con su hija. Eso sí, deja claro que entre ellas está todo en orden: "Lo que hable en privado con ella, se quedará en privado".

Eso sí, ella le aconseja que "disfrute": "Todo el mundo dice que Carlo es guapísimo, yo no lo conozco y soy una persona mayor que tiene otros gustos".

En su opinión, lo que hay entre ellos "no tiene ningún nombre" y añade que su "faena" so las redes sociales: "Nosotros salíamos y, si éramos un poco listos, no nos pillaba ni Dios".