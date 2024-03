Sandra Barneda, sobre la carta de Bárbara Rey a Ángel Cristo Jr: “Parece que la han escrito los abogados y no la madre”

El revuelo por la carta que ha escrito Bárbara Rey a su hijo Ángel está siendo máximo. En ‘Así es la vida’ hemos comentado el contenido de esta carta y Sandra Barneda ha expresado su opinión: “A mí perdóname y no me quiero meter, pero con lo que ha pasado entre madre e hijo, esa carta es muy impersonal. Si a mí una madre, después de todo y de todos, me envía eso, parece que lo han escrito los abogados y no una madre”.