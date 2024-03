Ángel Cristo Jr rechaza escuchar la carta de Bárbara Rey, que Sobera lee a la audiencia: “No tengo nada que oír de mi madre”

Ángel Cristo no ha querido escuchar el contenido de la carta de su madre, en la que le pide disculpas

Carlos Sobera ha leído la carta a la audiencia y después ha consolado a la novia de Ángel en plató, quien no ha podido contener las lágrimas

Ángel Cristo se niega a jugar en una prueba y la organización explica: "En ningún momento ha puesto impedimento hasta que le ha tocado jugar"

Ángel Cristo Jr no se ha tomado bien en ‘Tierra de nadie’ recibir una carta por parte de su madre, Bárbara Rey, y no ha querido que Carlos Sobera se la leyera desde plató. El presentador ha compartido el contenido de la carta con toda la audiencia y después se ha acercado a hablar con Ana, pareja de Ángel, que no ha podido contener las lágrimas al verle de nuevo alterado en Honduras.

Carlos Sobera ha comenzado la conexión en directo con Ángel Cristo Jr en ‘Supervivientes’ deseándole felicidades, pues ayer fue el cumpleaños del concursante. Acto seguido, el presentador de ‘Tierra de nadie’ ha comunicado a Ángel que iba a leerle una carta de su madre: “Se trata de una carta muy muy especial, la carta que tu madre, Bárbara Rey, te ha hecho llegar, y que sé que tú has leído en privado, pero que es tan trascendental que creo que los espectadores deben conocerla, Ángel”.

Pero Ángel no se ha tomado nada bien recibir esta carta de su madre y se ha negado a escucharla: “Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre, no tengo nada que escuchar de mi madre”.

Carlos Sobera ha pedido cerrar los micrófonos de la conexión con Ángel Cristo en Honduras y ha leído el contenido de la carta de Bárbara Rey al público, que comenzaba: “Por medio de la presente carta te hago llegar mis más sinceras disculpas por la situación…”.

El presentador de ‘Tierra de nadie’ ha conectado de nuevo con Ángel Cristo, quien ha seguido con su postura de no querer saber nada de su madre.

Ana, la novia de Ángel Cristo, se rompe en plató: “El daño es muy fuerte”

Tras finalizar la conexión con Ángel Cristo, Carlos Sobera se ha sentado en plató a hablar con Ana, que no ha podido contener las lágrimas.

“Creo que Ángel está pasando por un mal momento personal que se ha llevado a la isla, pero sinceramente, aunque esté molesto, creo que el contenido de la carta a él le hubiera beneficiado conocerlo”, le ha transmitido Sobera a Ana.

La novia de Ángel Cristo le ha respondido, entre llantos: “Carlos, de verdad, yo no quiero hablar más de este tema. Ya es suficiente, el daño es muy fuerte. Esto nada más lo saben los que viven de las puertas para adentro lo que hay y a mí me está costando hoy estar aquí por amor. Yo no quería que él fuera porque psicológicamente yo no le veía bien para enfrentarse a todo esto”.