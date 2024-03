La reacción de Fabiola tras las últimas confesiones de Bertín Osborne

Pues bien, 'Así es la vida' ha intentado hablar con Fabiola para saber cuál es su reacción ante las últimas palabras de Bertín Osborne. Cuando el presentador de televisión ya lo dijo por primera vez, a Fabiola no le sentó precisamente muy bien. No obstante, en aquel momento, Bertín reculó asegurando que no es que no se enamore, si no que estaba "fundido por Fabiola".