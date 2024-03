Un comentario de José Antonio Avilés contra Bárbara Rey provoca el enfado de Teresa Bueyes: "¡Es falso y machista!"

Teresa Bueyes negaba en 'Así es la vida' que Bárbara Rey haya creado un tramado empresarial que habría perjudicado a su hijo Ángel Cristo. Sin embargo, sus palabras no convencían a José Antonio Avilés, que hacía un comentario que desataba la polémica en plató hasta el punto de que Sandra Barneda y César Muñoz pedían al colaborador que rebajase el tono.

Teresa Bueyes comentaba que Bárbara no tiene determinados conocimientos económicos, Antonio Casado replicaba que aunque muchos no lo sean, todo el mundo hace la declaración de la renta y añadía: "Yo la tengo por una mujer muy lista aunque digas que no sabes de números".