Una entrevista muy dura contra Carmen Borrego y que los colaboradores no han dudado en comentar. Además, Makoke desvelaba la conversación que había tenido con Terelu Campos antes de comenzar el programa y anunciaba que no le ha sentado nada bien la entrevista y que está “devastada”.

“Terelu me ha mandado un mensaje y me ha autorizado a leerlo. Evidentemente, a mí me parece que esto ti ene que ser horrible, empatizo con ella , con cómo se tiene que sentir”, aseguraba la colaboradora de ‘Así es la vida’ antes de leer el mensaje:

“Estoy devastada, no podría ni quería levantarme hoy, de hecho, me he levantado a las 13:00 horas, algo inusual en mí, porque no quería leer la entrevista. ¡Qué decepción más grande!”.