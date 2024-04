Las frases más duras del hijo de Carmen Borrego contra su madre en su última entrevista: "Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo"

‘Vamos a ver’ analiza la entrevista que José María Almoguera y Paola Olmedo han concedido para ‘Semana’ después de salir a la luz la noticia de su separación y que Carmen Borrego llegase a España tras su paso por ‘Supervivientes’.

Carmen Borrego llegaba a España el pasado martes al aeropuerto de Barajas, tras su duro paso por ‘Supervivientes’, programa que tuvo que abandonar por prescripción médica por numerosos cuadros de estrés.

Si mi abuela no hubiese muerto, yo no me hubiera reconciliado con mi madre

La colaboradora de Telecinco no ha tenido el recibimiento que esperaba cuando éste miércoles, su hijo y Paola Olmedo, concedían una entrevista en ‘Semana’ donde daban fuertes declaraciones en contra de Carmen Borrego. José María Almoguera se mostraba realmente duro con su madre, con la que estuvo más de un año sin hablarse.

Las frases más duras de José María Almoguera y Paola Olmedo contra Carmen Borrego

. José María Almoguera: "Me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo. Me siento culpable del daño que le han hecho a Paola"

. Paola Olmedo: "Mi padre y mi mejor amiga se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó. Si hubiera sabido que eso iba a salir, yo hubiera hablado con ellos antes"

. Paola Olmedo: "Yo estaba en casa cuando llegó. Nos saludamos y me marché porque tenía que llevar a mi hijo al entrenamiento"

. Paola Olmedo: "Ella pueda venir a mi casa siempre que quiera, pero que no se traiga a la prensa"

. José María Almoguera: "Si mi abuela no hubiese muerto, yo no me hubiera reconciliado con mi madre"

La hermana de Terelu fue informada en ‘Conexión Honduras’ de la separación de su hijo y aseguraba su sorpresa: “¿Esto es verdad? No me lo puedo creer” Además, Carmen Borrego aseguraba que “cuando vine estaban muy bien. Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz. No sé qué ha ocurrido. Para mí es una noticia devastadora y muy mala”