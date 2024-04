Primeras palabras de Carmen Borrego tras salir de 'Supervivientes' y saber que su hijo se separa

Fue durante la emisión de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ donde la periodista se enteraba de la noticia de la separación de su hijo, que bastante sorprendida explicaba que “ ¿Esto es verdad? No me lo puedo creer ” Además, Carmen Borrego aseguraba que “ cuando vine estaban muy bien . Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz. No sé qué ha ocurrido. Para mí es una noticia devastadora y muy mala”.

Por último, tras conocer la noticia de su salida del concurso, Carmen expresaba que "lo he estado pasando mal, pensaba que estaba un poco mejor, ya veo que los médicos han decidido que no, me voy a quedar con lo mejor de este concurso y me voy a ir con la pena de haber conseguido un poco más".