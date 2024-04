La madre biológica de Isa Pantoja ya tiene fecha para su visita a España: llegará el 25 de mayo

Tiene los billetes para viajar y el día en que llegará a España será el 25 de mayo. En este caso no se hará realidad lo de las visitas si cortas y breves… porque tiene previsto estar tres meses, hasta el 25 de agosto.

“Quiere visitar Cantora, entre otras muchas cosas”, advertía José Manuel Carpintero pero… ¿Cómo reaccionará Isabel Pantoja? Por el momento sabemos que la intención de Isa Pantoja siempre ha sido la de no mantener contacto con Roxana.

Isa está contenta de que su madre empiece a salir, de que disfrute, se suba a los escenarios... pero no tienen relación y ha decidido que ya no le va a afectar. "No siento nada", decía ante las preguntas de Alexia Rivas, que quería saber cómo se siente ante la nueva vida de su madre.