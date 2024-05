Por qué está Antonio Tejado en libertad: "Se entiende que no hay riesgo de destrucción o de ocultación".

¿Cambia en algo esta medida con respecto a Antonio Tejado? ¿Supone que se vaya a acusar de un cargo menor a los investigados? Según la abogada, el hecho de que ahora esté en libertad "no indica nada".

"El juez, mientras se está desarrollando esa fase de investigación, no quiere que se destruyan pruebas o que se pongan en contacto", explicaba Teresa pero añadía que, una vez que la instrucción está en la fase actual, ya casi finalizada, no es necesario que estén privados de libertad: "Entiende que no hay riesgo de destrucción o de ocultación".