Amador Mohedano: las consecuencias de vender el 10% de la finca por un contrato privado

Ahora, el programa ha explicado que esta venta no solo podría ser declarada como ilegal por Hacienda , sino que, además, le podría suponer a Amador Mohedano un nuevo revés económico .

Tal y como confirmaba a ‘Así es la vida’ uno de los compradores, la venta del terreno se hizo a través de un contrato privado y que no figura en el registro . La pregunta ahora es si este contrato supondría un contratiempo para el comprador de cara a la duda que debe saldar Amador con Hacienda.

“Podrían perderlo todo, en primer lugar, porque ese terreno fue vendido de forma ilícita ya que esa finca no se podía dividir. Y, en segundo lugar, como no se podía dividir, no se ha podido registrar y elevar a público”, continuaba explicando la experta.