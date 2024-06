Carmen Borrego arremete contra Ángel Cristo por ir al mismo sitio donde se da rayos UVA: "Que se los dé con su madre"

Estas últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia no han pasado desapercibidas para Carmen Borrego. La menor de las Campos ha criticado el comentario de Ana Herminia sobre su apellido : "Lo del Borrego me ha encantado, es algo tan fácil hacer una broma con mi apellido".

Tras esto, ha arremetido contra Ángel Cristo Jr. : "Lo de Ángel es que directamente me la sopla. Yo he contado lo que ha ocurrido y que haga todos los vídeos que quiera, que se tire al suelo, que haga la croqueta, que se dé vuelta y vuelta a los rayos, que se lo dé con su mujer, que se lo dé con su madre incluso. Es que me la pela".

Carmen Borrego ha vuelto a explicar que a ella no le hacen ningún descuento y por consiguiente a Ángel tampoco se lo harán: "No me hacen ningún descuento, que yo pago religiosamente. Yo me hago el bono para que me salga más barato como se lo hace todo el mundo que se da rayos. Si se lo hacéis a Ángel también estaría encantada".