Muere Shannen Doherty, actriz protagonista de 'Embrujadas' y 'Sensación de Vivir', a los 53 años

Doherty apareció en 111 episodios antes de abandonar la serie al final de la cuarta temporada, en medio de informes de fricciones con otros miembros del reparto, en particular Jennie Garth, que daba vida a Kely la mejor amiga de Brenda... y más tarde rival por el amor de Dylan, a quien daba vida el también fallecido Luke Perry.

Doherty volvió como Brenda en el revival 2008 90210 y también en el reboot de 2019 BH90210, dos intentos de resucitar 'Sensación de Vivir' que no tuvieron éxito.

A finales de junio, la actriz comenzó un nuevo ciclo de quimioterapia y aseguraba que no tenía "ni idea de cuánto tiempo estaré así", desveló en su podcast ''Let's be clear'. Sin embargo este ciclo no ha resultado exitoso y la actriz ha fallecido a sus 53 años.