Shannen Doherty: estas fueron sus desgarradoras y últimas palabras antes de morir

Shannen Doherty ha muerto a sus 53 años a causa del cáncer metastásico que padecía. Desde que en 2015 le diagnosticasen cáncer de mama, la actriz protagonista de 'Sensación de Vivir' y de 'Embrujadas' ha mostrado a través de sus redes sociales y de sus apariciones públicas cómo se enfrentaba a la enfermedad.

En mayo de 2016 le tuvieron que extirpar el pecho tras encontrarle múltiples tumores y un año después parecía que las buenas noticias llegaron a su vida y que el cáncer había desaparecido. En 2018 se sometió a una cirugía de reconstrucción mamaria. Sin embargo, en 2020 anunció que volvía a padecer esta enfermedad, un diagnóstico que empeoró con el paso de los años y que le ha llevado a la muerte a sus 53 años.

Las últimas palabras de Shannen Doherty explicando su tratamiento contra el cáncer antes de morir

Muy activa en sus redes sociales, Shannen Doherty ha informado a sus seguidores en todo momento sobre la evolución de su enfermedad. El pasado 25 de junio la actriz volvió a publicar un nuevo episodio de su podcast 'Let's be clear' en el que desvelaba en qué punto se encontraba de la enfermedad.

Con una gorra negra y delante del micrófono, la que diese vida a la mítica Prue Halliwell se abría ante sus seguidores y contaba cómo sería esta nueva etapa en su tratamiento médico.

"No tengo idea de cuánto tiempo estaré en quimioterapia porque no tengo idea si serán, ya sabes, tres meses o si serán seis meses o si vamos a, ya sabes, si después tres meses, no funciona si vamos a cambiar de nuevo. Eso no es algo que pueda predecir. No es algo que mis médicos puedan predecir y da miedo", comenzaba explicando la intérprete.

"Debo decir que hay algo de positividad allí y la positividad se debe a que la estructura molecular de mis células cancerosas cambió. Recientemente, significa que hay muchos más protocolos que puedo probar. Ahora hay muchos más protocolos y tratamientos a los que me puedo someter. Mientras que antes tan solo tenía esperanzas ahora hay más tratamientos. Por eso, me estoy preparando y no tengo ni idea de cuánto tiempo estaré en quimioterapia porque no tengo idea de si serán, ya sabes, tres meses o cuánto va a ser", terminaba explicando la actriz de 'Sensación de Vivir'.

¿Planeaban un reencuentro de 'Embrujadas'?

Shannen Doherty se ha mostrado muy activa a través de su podcast. Con este trabajo se ha reunido con algunos antiguos compañeros suyos de profesión. A través de reuniones, charlas y entrevistas, Shannen Doherty enseñaba a sus seguidores cuál era su estado de salud y cuáles eran sus proyectos futuros.

Precisamente, en una de estas reuniones que celebró con parte del casting de 'Embrujadas' anunció una sorpresa que emocionó a sus fans y antiguos seguidores de la serie de ficción.

A través de una videollamada, Shannen Doherty volvió a verse las caras con los actores que interpretaban a Piper Halliwell, Leo y Chris Halliwell. Durante esta conversación, el cuarteto de actores se mostró muy ilusionado por lo que podría ser un reencuentro entre compañeros y una vuelta al set de rodaje para dar luz verde a nuevos capítulos de 'Embrujadas'.

"Creo que si alguna vez recibimos un mensaje de texto o una llamada telefónica de parte de Connie (productor de la serie) y realmente tenemos una idea completa y se la presentamos a 'CBS', no sé por qué no lo harían. Lo han hecho para otros programas, Murphy Brown, y fue tan exitoso, ¿por qué no lo harían? Traernos de regreso a todos con una especie de charla sobre cómo era la dinámica entre todos, quién se llevaba bien y quién no. Creo que sí. No puedo imaginarme a 'CBS' diciendo que no", explicaba Shannen Doherty sobre una reunión televisada con los actores que dieron vida a la serie 'Embrujadas'.

