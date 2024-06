Gabriela Guillén va con su bebé al Instituto Nacional de Toxicología: ¿Se ha hecho la prueba de paternidad?

Las cámaras han captado el momento en que Gabriela Guillén entraba junto a su hijo en el Instituto Nacional de Toxicología. Llama la atención dado que se había dicho que la esteticista y Bertín Osborne no iban a someterse a estas pruebas tras el comunicado conjunto que remitieron y en el que el cantante aseguraba que asumiría la responsabilidad con el bebé, que nació hace cinco meses.

Tras un embarazo durante el que se rompió su relación por completo, Bertín Osborne y Gabriela Guillén remitieron un comunicado conjunto para los medios de comunicación. En el texto, el cantante reconoce que no reaccionó de la mejor de las maneras en un primer momento y pretendía reparar sus errores: "Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo".