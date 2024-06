Gabriela Guillén explica si Bertín Osborne ejercerá como padre: "Eso es lo que él le ha dicho"

"Eso es lo que me ha dicho, pero todo a su tiempo, es todo muy reciente y yo estoy bien y tranquila", le ha dicho Gabriela al colaborador de 'Vamos a ver'. Es más, el periodista concluye de su conversación que a Gabriela le "encantaría" que Bertín ejerza como padre: "Al niño no lo conoce pero tiene ganas de que lo haga".

"Siempre me tachan de mentirosa y no me voy a pronunciar para defenderme de todo", aseguraba Gabriela y añadía: "No voy a estar desmintiendo cada información sobre mí".