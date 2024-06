Carmen Borrego desvela que unas palabras de Gustavo Guillermo le provocaron una "crisis nerviosa"

Gustavo invitó a Carmen Borrego a reflexionar por qué hay personas que se van de su lado, como es el caso de su hijo. Estas palabras hirieron mucho a la aludida, que acabó estallando en 'Así es la vida': "No tenía un día bueno, la culpa no fue de nadie, fue mía". Y es que la colaboradora confiesa estar "sensible" con su situación familiar.

Sin embargo, hay más y es que ahora Carmen desvela que la primera vez que escuchó esas palabras estaba en casa y sufrió "una crisis nerviosa": "Llamé a mi hermana y pensó que nos teníamos que ir a un hospital, me vuelvo loca porque no se puede tener tanta crueldad con las personas que dices que quieres".

Ante la polémica, la colaboradora ha tomado una decisión y es que no va a contestar a "injusticias" y "mentiras" de personas que ellas han valorado y que han formado parte de su círculo familiar más íntimo: "No tiendo lo que están haciendo, no voy a contestar porque no me merece la pena".