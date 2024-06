Carmen Borrego estalla: "¡No puedo más, todo tiene un límite!"

"Me alegra mucho que estén unidos", decía una irónica Carmen y les lanzaba un mensaje: "Un besito a los dos, que seáis muy felices". Es más, cree que a su madre le gustaría que estuvieran juntos, pero les lanzaba una pulla: "Y que sigáis haciendo el ridículo como lleváis haciendo hace mucho tiempo".

El programa emitía unas declaraciones de Gustavo, en las que sugiere a Carmen que piense por qué desaparecen de su lado personas queridas como su hijo y la colaboradora hacía una petición: "En beneficio ya de mi salud mental, no quiero volver a oír ese total de este señor si es posible no hacerme daño con el tema de mi hijo".

Pero hay más y se que parece que otra amiga de su madre, Mayte Valdelomar, une fuerzas con Meli y Gustavo. Tras ver sus declaraciones, Carmen se mostraba "hartísima": "¿Alguien puede entender que yo voy a terminar ingresada? ¿Que no se puede más?"

Carmen enfrentaba otra polémica más, la generada no solo a raíz del anuncio del embarazo de Alejandra Rubio, también por la próxima entrevista de su madre, Terelu Campos, a pesar de que se habia dicho que no hablaría.

La colaboradora pedía que se acabe el cinismo porque todo el mundo sabe que el hecho de que Terelu no se siente en un plató no va a rebajar la presión mediática sobre su hija.

Levantándose de su sitio, exclamaba: "Llevo 30 años trabajando, tengo que vivir de lo que pasa en mi familia porque vives tú y no eres de mi familia, tengo que afrontar aquí todos los días cosas que no me gustaría afrontar cobrando y sin ello ¡Basta de cinismo!"