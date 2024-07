‘Así es la vida’ ha podido hablar en exclusiva con Valeri , la mujer con la que supuestamente fue infiel Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez. Habla por primera vez y desmiente la versión del jinete sobre cómo se conocieron, cómo fue el encuentro que tuvieron y el acuerdo que Escassi dice no firmaron.

Además, Sonia Ferrer hacía unas declaraciones muy duras en ‘En boca de todos’ sobre el modus operandi del jinete con sus exparejas: “Desde luego yo no me metería con él”.

Valeri, en primer lugar , negaba rotundamente que fuese ella la que le habló insistentemente en una red social: “Es falso. Si él era el que me estaba escribiendo ‘venga ya, venga ya, venga ya’…”.

Escassi aseguraba rotundamente que “no he firmado ningún documento, ni he pagado a nadie, ni he hecho absolutamente nada”, pero Valeri tiene otra versión de los hechos y pruebas que lo demuestran.