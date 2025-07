Lorena Romera 28 JUL 2025 - 12:01h.

La ganadora de 'GH VIP' llora desconsolada al contar cómo ha sido decirle a su hijo que Pompón ha muerto

Adara Molinero, rota de dolor tras sufrir una terrible pérdida: ''Algún día nos volveremos a encontrar''

Adara Molinero está destrozada tras la terrible pérdida que han sufrido. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha explicado cómo lo está llevando su hijo, a quien le ha contado la triste noticia a través de una llamada telefónica. Martín se encuentra ahora mismo con Hugo Sierra, su padre, y la influencer reconoce que esto ha sido "una de las cosas más duras" que ha vivido con él.

Para la influencer, Pompón era uno más de la familia. Así se lo ha explicado a sus seguidores, a los que les ha agradecido por las infinitas muestras de cariño que ha estado recibiendo en las últimas horas, desde que anunció que su mascota había "cruzado el arcoíris". El hámster, después de unas horas ingresado, fallecía por "deshidratación y anemia".

Llorando desconsoladamente, la que fuera también concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha explicado lo importante que era su 'bolita' para su hijo y para ella. "Era uno más de la familia. Le cogimos, le cuidamos… Cogimos su casita con todo el amor del mundo, jugábamos con él, le besábamos, le besábamos y le besábamos… Yo me lo ponía en la carita… le dábamos muchísimo amor y él a nosotros. Era uno más", ha expresado sollozando.

Entre lágrimas, viéndose obligada a detener la grabación de los stories al verse sumida en un llanto incontrolable, Adara Molinero ha explicado cómo le ha contado a su hijo la noticia del fallecimiento de Pompón. Y es que Martín se encuentra ahora mismo con Hugo Sierra, su padre. "Está con el papá", le ha contado a su legión de seguidores cuando le han preguntado por el niño.

Porque, a pesar de que la influencer reconoce que se ha planteado sustituir a la mascota con otro hámster para evitarle el sufrimiento, finalmente ha creído que lo mejor era que el pequeño conociese la verdad y atravesase ese dolor. "Soy de pensar que después de la muerte las almas se vuelven a encontrar. Eso le explicaré. Luego él es libre de elegir lo que quiere creer o pensar", ha reflexionado la madrileña.

Para no dilatarlo más en el tiempo, la que fuera azafata de vuelos ha llamado por teléfono a su hijo, que ya tiene seis años. "He llamado a mi hijo. Estaba con su abuela y esto ha sido una de las cosas más duras que he hecho con él. No sabía cómo decírselo, me tenía que contener para no llorar. Le dije a su abuela que por favor estuviera ahí para que le pudiera abrazar y que después de la llamada le pudiera acompañar…", ha señalado.

Pero Adara Molinero reconoce que ha sido muy complicado. "Qué dolor he sentido. Se me junta el dolor que siente yo por el animal y el dolor que siente él cuando se lo he dicho", solloza a través de estos stories publicados en su perfil de Instagram, donde en estas últimas horas se ha estado desahogando tras la terrible pérdida.

Con la ayuda de su madre, Elena Rodríguez, la que fuera ganadora de ‘GH VIP’ ha velado a su adorada mascota. "Hoy hemos enterrado a Pompón. Le dimos un adiós lleno de amor, como él nos dio cada día. Nos deja una huella pequeñita, pero eterna", ha escrito la influencer. Y es que el trance está siendo tan duro para la concursante de 'GH' y 'Supervivientes', que ya se ha visto obligada a tomar una drástica decisión: "No vamos a tener más mascotas".