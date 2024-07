El temor de Alejandra Rubio a hablar de la polémica con Bertín Osborne: "Hablar en estos momentos, me da un poco de miedo"

Bertín Osborne ha remitido un comunicado a través de sus abogados en el que afirma que no se hará la prueba de ADN para la que se le ha citado judicialmente tras la demanda de paternidad de Gabriela Guillén. Las palabras del cantante sobre el niño generan las dudas y es que no se sabe si se hará cargo del pequeño económicamente o también afectivamente. Alejandra Rubio opinaba en 'Así es la vida' pero confesaba que le da un poco de miedo hablar del bebé dado el momento que atraviesa.

Eso sí, daba un paso adelante y opinaba: "No me parece bien porque él no está reconociendo que él sabe que realmente él es el padre". Cree que con su actitud "sigue dejando mal" a Gabriela Guillén y añadía que ambos deberían "lavar los trapos sucios en casa" para que su hijo no vea estas declaraciones en el futuro.