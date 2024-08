“Empezamos haciendo fotos a famosos y no teníamos ni idea de famosos. Empezamos siendo muy jóvenes y es como mi tesoro” , declaró. Sobre su primer acercamiento, explicó que tuvo lugar durante una excursión.

“En segundo de carrera nos fuimos de acampada y estaba nevando. Nos metimos todos en una tienda grande y ahí surgió el lio. A mí ella me había gustado mucho en primero y ya, en segundo, no me gustaba tanto”, explicó.