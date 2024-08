Álvaro Martín aclara lo ocurrido con la reina Letizia durante los Juegos Olímpicos de París: "Le pido disculpas. Fue una situación un poco tensa"

'Babylon Show' ha recibido este miércoles a todos los medallistas olímpicos de París 2024 que tantas alegrías nos han dado. María Pérez y Álvaro Martín , los reyes de la marcha mundial, no han podido faltar a la cita y de paso han aclarado qué ocurrió con la reina Letizia en las Olimpiadas, en un momento en el que a Álvaro se le olvidó saludar a Su Majestad y causó muchísimo revuelo en redes sociales.

Y es que Álvaro Martín se sacaba la espina en París que le dejó el cuarto puesto logrado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al cruzar la meta con el tercer mejor tiempo. Instantes después lo hacía, con la plata, su compañera María Pérez en la prueba de 20 km marcha femenina. Allí, en la meta, estaba esperando Martín. La emoción del atleta español era tal que no vio a la Reina Letizia y se fue directo a abrazar a Pérez.

"Estoy escuchando como una especie de carraspeo", señalaba Carlos Latre. En ese momento, Leonor Lavado aparecía entre el público imitando a la reina Letizia y portando una camiseta de la selección española de fútbol: "Felicidades y gracias por representar tan bien a España en estas Olimpiadas, pero me voy un poquito disconforme porque no me saludasteis, pasasteis de mí olímpicamente".