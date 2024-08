El mensaje de Borja Iglesias a María Valero tras su debut en 'Babylon Show': "Te admiro"

Durante su intervención, María Valero tuvo unas palabras hacia su pareja mientras comentaba uno de los carteles de estas películas: "Si me dicen que Asier así (en el póster) es jugador de fútbol que juega con mi novio me lo creo, eh, porque he visto algunos... que tienen peor cara que él", comenta la presentadora de ' 24 horas para enamorarte '. Tras estas palabras, Carlos Latre aprovecha para enviarle un mensaje al futbolista: "Dale la enhorabuena a Borja porque le está yendo muy bien en el Celta".

Durante estos minutos de directo, María Valero acompañó su sección con un divertido y oscuro toque de humor y con un punto ácido que tanto le caracteriza. Tanto es así que el propio presentador del formato confesó tener algo de miedo con su presencia en plató: "Me ha encantado ver a Asier tan tenebroso y tan terrorífico como tú.... me das un poquito de miedo", le confesó. Valero no dudó en contestar: "A veces sí... hasta que me coges cariño".