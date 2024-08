Asier Etxeandia, en 'Babylon Show': de su pasado vendiendo en un 'sex shop' a cómo fue trabajar con Pedro Almodóvar

Cuando tenía 18 años trabajaba en un 'sex shop', como bien nos contaba y era algo que no se le daba nada mal: "Me quería ir de casa de mis padres, me salió este curro y fui el que más caja hice de esa temporada. Me llamaron los de la franquicia, los jefes para decirme enhorabuena porque vendí 300.000 pesetas en una tarde".