Ágatha Ruiz de la Prada protagoniza el momento de la noche abandonando el programa en directo: "No he venido aquí para esto"

Jesús Vázquez conectaba de manera inesperada con la sala de las estrellas porque allí una enfadada Ágatha Ruiz de la Prada amenazaba con abandonar el programa . En opinión de la diseñadora, los miembros del jurado no habían sido justos a la hora de valorar tan negativamente su actuación porque no habían tenido en cuenta el hecho de que ella no hubiese practicado baile nunca antes:

"La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita, yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario, no me parecen justas las palabras del jurado, de ese chico bailarín que no sé ni quién es".