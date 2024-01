Al jurado no le convence el 'Sarandonga' de Elena Tablada: ''Has dejado el esguince de lado, pero has olvidado la música''

Ahora, en esta segunda gala de actuaciones, Elena Tablada se atreve a pisar el escenario al ritmo de rumba con ‘Sarandonga’. Pese a que todavía se está recuperando de esguince, con esta actuación la concursante ha demostrado a todos que tiene muchas ganas de seguir en el concurso: ''Me quiero quitar los límites de mi vida''.

La actuación de Elena no ha acabado de convencer del todo al jurado y Julia Gómez ha sido bastante crítica: ''Celebro que te hayas olvidado del esguince, pero me parece que te has olvidado de la música (...) Mi sensación es que tú ibas por un lado y la música por otro''.