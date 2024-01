Sheila Casas explica el motivo por el que no baila esta semana: "Ha sido un golpe muy fuerte"

Al comienzo del programa, Jesús Vázquez y Valeria Mazza explicaban que en esta segunda noche de baile habría una notable ausencia . La abogada Sheila Casas no iba a poder competir con sus compañeros porque una lesión se lo impide .

Era la propia Sheila la que le explicaba a los presentadores el motivo por el que en esta ocasión no podía bailar, pese a sus deseos:

"Estoy triste porque esta semana he tenido un golpe fuerte en la costilla y he tenido que guardar reposo, soy muy competitiva y me hacía mucha ilusión estar aquí con todos mis compañeros bailando pero hoy soy mera espectadora (...) Esto solo es un obstáculo para volver, como el Ave Fénix, más fuerte que nunca".