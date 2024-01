Pinto se sale con su 'Quick step' en una divertidísima actuación: "Me tienes fascinada"

En esta tercera gala, Pinto y Paula Lastra, su maestra de baile, bailan un quick step bajo el ritmo de 'Don't get me wrong'. Los ensayos de Pinto y Paula han estado muy centrados en conseguir que el futbolista no parezca "un robot", tal y como le dijo Julia Gómez tras la segunda actuación. ¿Logrará en esta ocasión convencer al jurado?