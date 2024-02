Bruno Vila recibe las peores críticas tras bailar 'Quédate', de Quevedo: "Has nacido sin coordinación"

"No has nacido con el don del baile, pero tampoco has nacido con el don de la coordinación, en otras actuaciones al menos nos regalabas simpatía y diversión, pero en esta ocasión te he visto sufrir y me has hecho sufrir a mí". Con estas durísimas palabras abría Julia Gómez la ronda de valoraciones, unas críticas claramente negativas que han hecho cambiar el rostro de Bruno.