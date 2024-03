Elena Tablada y su maestro de baile, más distanciados que nunca: ''Han tenido una bronca tremenda''

Cada semana, la empresaria muestra su mejoría sobre la pista de baile y lo cierto es que, tras estar en riesgo de eliminación en alguna ocasión, ha ido creciendo como la espuma. En esta gala 9, nos sorprende con un vals inglés , 'When you believe', que ha preparado junto a Adrián Esperón, su maestro de baile.

La semana de ensayos no ha sido nada fácil para Elena y su maestro de baile, Adrián, ya que ambos están cada vez más distanciados. Elena para darle un poco de humor a la gran bronca que han tenido, se ha pronunciado: ''Se me están acumulando los divorcios, todavía no he acabado con uno y ya estoy empezando con otro''.