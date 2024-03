Jonan Wiergo pone en pie al jurado de 'Bailando con las estrellas' con su quickstep: ''Se nota que habéis trabajado''

La semana pasada, Jonan Wiergo no vivió su mejor noche. El influencer se perdió durante unos segundos durante su actuación y esto hizo que se viniera abajo minutos más tarde. Era de esperar que las críticas del jurado no fueran del todo buenas.

Ahora, Jonan debe resetear para enfrentarse a un nuevo reto. Por ello, para esta décima gala ha ensayado un quickstep, 'Puttin' on the Ritz', junto a David Díaz, su maestro de baile. ¿Logrará resurgir como ave fénix?

Gorka ha felicitado al dúo: ‘’A mí me habéis hecho muy feliz’’. Boris, por su parte, ha valorado muy positivamente a Jonan: ‘’La danza es inmortal, no tiene edad''. Blanca Li, también se ha pronunciado: ‘’Se nota que habéis trabajado. He disfrutado viéndoos bailar''.