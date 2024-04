Los finalistas de 'Bailando con las estrellas' se sinceran: qué ha sido lo más duro del concurso y a qué eliminado les hubiera gustado ver en la final

No cabe duda de que has ido una carrera de fondo y que, durante el camino, los cuatro finalistas se han encontrado con más de un obstáculo. Al preguntarles qué ha sido lo más duro para ellos, han respondido con mucha claridad.

“Cuando nos hemos currado un estilo y en la gala no ha salido como esperábamos. Sientes que lo has tirado todo a la basura” , dice Athenea Pérez. “No tienes casi horas de sueño, pero esto es un trabajo y hay que hacer un sacrificio para enseñar un gran espectáculo”, añade Adrián Lastra.

Por su parte, María Isabel asegura que lo más complicado para ella ha sido separarse de sus seres queridos: “Lo peor ha sido estar separada de mi hija, cuando murió mi perrito y que Jonan Wiergo no llegara a la final”. Bruno Vila declara que lo más difícil ha sido “escuchar cosas no muy agradables” en algunas galas.

María Isabel afirma que se lleva un gran aprendizaje del concurso: “A nivel personal, me hablo mucho más bonito, me he conocido más a mí misma y he sabido gestionar mis emociones, no rendirme y ver lo fuerte que soy”.