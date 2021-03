Cómo actúa el ácido hialurónico sobre la piel

“Lo primero de todo y fundamental es la práctica, tienes que poner muchos implantes en tu vida para poder manejar bien el ácido hialurónico. Hay que tener en cuenta a la hora de implantarlo que no todos los pacientes retienen la misma cantidad, no todos los pacientes requieren pincharse en los mismos sitios, hay que estudiar muy bien la cara del paciente, qué es lo que le preocupa o qué es lo que no le gusta y corregir con el ácido hialurónico. A la hora de inyectarlo, la mayoría de los ácidos hialurónicos de calidad llevan lidocaína en una proporción muy pequeñita, que es un anestésico que hace que la inyección sea más confortable y no duela. Técnicas hay muchísimas, cada paciente necesita un tipo de técnica, una forma de inyectarse. Se puede hacer con aguja o se puede hacer con cánula, depende de la zona a tratar. La cánula es mucho más segura, la aguja puede tener algún riesgo dependiendo de la zona que pinches. Es un gel y uno de los mayores riesgos que tiene el ácido hialurónico es que ese gel, cuando utilizas aguja, se inyecte en una arteriola, en una pequeña arteria y la llegue a obstruir. Por eso la aguja se utiliza solo en zonas donde el riesgo es mínimo y en el resto de zonas se utiliza la cánula que no tiene punta, es roma. Tiene el mismo grosor que la aguja y puede ser mucho más larga. Pero si llegas con la cánula a un vaso o arteriola, al no tener bisel nunca lo laceraría ni rompería, con lo que es prácticamente imposible que haya riesgo de introducir el gel. Pero igualmente hay que tener cuidado con la cantidad que inyectas a su alrededor porque puedes comprimirla. Por lo tanto, conocer la anatomía de la cara es fundamental. Hay que saberse al dedillo tanto la posición de las arterias, como de las venas, como de los nervios para no tener ningún problema a la hora de poner el ácido hialurónico. Y por supuesto, esencial tener sentido de la estética, de lo que es un rejuvenecimiento facial y no realizar una exageración ni una deformidad.”