El DJ es pillado en tono cercano con un familiar que la tonadillera podría no recibir con buenos ojos

Kiko Rivera emite un comunicado y anuncia una feliz noticia tras su entrevista: "Nunca me había atrevido"

Compartir







En mitad de sus tensiones familiares y tras reconocer sus errores con su hermana, Kiko Rivera ha sido captado por las cámaras con su tío Antonio Rivera, hermano de Paquirri. En las imágenes, que podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, observamos cómo uno y otro parecen tener serias confesiones.

Tal y como lo hemos contado en este programa, Kiko Rivera sale de una cafetería ubicada en una estación de servicio de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. Recordemos que en esta ciudad vive su ex, Irene Rosales, con sus dos hijas. Justo a su salida del establecimiento se encuentra por sorpresa con su tío Antonio Rivera.

Antonio Rivera parece tener confesiones con su sobrino

Lo que más llama la atención es el afecto con el que se desarrolla este casual encuentro. Kiko Rivera podría no haberse detenido, pero ocurre todo lo contrario. El DJ se para con su tío y parecen tener una conversación intesa. En el vídeo vemos cómo Antonio Rivera intenta consolar a su sobrino con varios gestos de complicidad.

Quizás estas imágenes no gusten a Isabel Pantoja, ya que la tonadillera fue la responsable de que su hijo tuviese difucltades para tener vínculos con su familia paterna, según varios testimonios como el de Teresa Rivera. La madre de José Antonio Canales Rivera ya afirmó en 'El tiempo justo' que sus puertas "están abiertas" para reconciliarse con el DJ.

Sin embargo, la relación entre la tonadillera y su hijo sigue siendo nula. Kiko Rivera le lanzó un claro mensaje en '¡De viernes!' para que su madre hiciese "autocrítica". Después de varios minutos de conversación, Kiko Rivera y su tío Antonio se despiden con un abrazo y un beso para seguir cada uno su propio camino.