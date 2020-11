Alimenta tu belleza con colágeno

En cuanto empieza el otoño vuelvo a retomar mi hábito de tomar colágeno marino hidrolizado en polvo o bebible porque me viene fenomenal para la piel, la noto mucho más hidratada y flexible durante todo el invierno. Os prometo que tomándolo habitualmente se recupera la firmeza de la piel. El aporte de nutrientes ricos en colágeno se hace insuficiente a medida que pasan los años y se acelera el proceso de envejecimiento celular. Por ello, si se quiere hacer frente a la disminución de la producción natural de colágeno y frenar así el envejecimiento de la piel, es esencial tomar regularmente un aporte extra de colágeno y ácido hialurónico. Yo lo tomo desde octubre hasta mayo y descanso de junio a septiembre, meses en los que ya empieza a apretar el calor.

He probado muchos colágenos que me encantan, los últimos avances en cosmética y belleza de la piel han permitido elaborar nuevos formatos en polvo, creando así el contexto perfecto para el desarrollo del colágeno hidrolizado.

Uno de los que más me gustan es Unique Pink Collagen , creado como resultado de la fusión entre la tecnología cosmética de vanguardia y los componentes naturales más avanzados. Tiene una exclusiva fórmula, capaz de adaptarse a cualquier tipo de piel para combatir y prevenir de manera eficaz los signos del envejecimiento de la piel.

Yo lo tomo disuelto en agua, y sabe a cítricos, sabor que le da el Camu-camu. Ayuda eficazmente a reducir los signos de la edad en la piel, mejorando su aspecto significativamente a medio y largo plazo. Lleva un complejo vitamínico rico en vitaminas C, E y B9, que favorece una piel mucho más suave, firme y flexible, y gracias a la acción de las fibras de bambú, el ácido hialurónico y la inulina, la mantiene mucho más protegida e hidratada.

Me gusta mucho también Colagen Plus (en sobres) de Prisma Natural , especialmente formulado para ralentizar la aparición de los efectos del envejecimiento mientras favorece la regeneración de la piel como resultados del aporte de vida a las células de manera natural.

Pero mi último descubrimiento, que me tiene loca, es el Colágeno marino a máxima concentración FIRMING & LIFTING REJUVENATION COLLAGEN GLO Skin 910 , rico en nutrientes y antioxidantes que supone un chute de juventud para todo el cuerpo y ayuda a recuperar la firmeza y elasticidad de la piel. En un mes ya estoy notando los efectos en el rostro, en el cuerpo y en mi organismo.

Su fórmula incorpora ingredientes botánicos y nutrientes de origen natural testados clínicamente. Activos súper poderosos que intervienen en los procesos de envejecimiento potenciando la recuperación natural. A las extraordinarias propiedades del colágeno marino se añade el ácido hialurónico, la vitamina C de las bayas de Goji y el DMAE. Todos ellos combinados en la concentración adecuada para obtener su máxima biodisponibilidad y que sean 100% absorbidos y útiles a nuestro organismo.

Me gusta que no tiene ingredientes artificiales como algunas otras formulaciones.

Soy muy fan del DMAE, me parece un principio activo maravilloso para la firmeza de la piel. Y ahora se alía con el colágeno marino para luchar contra la flacidez y las arrugas.

Además incorpora Acido Hialurónico nano encapsulado para conservar y regular la humedad dentro de los tejidos, manteniendo las células hidratadas. Extracto de bayas de Goji, una fuente rica en proteínas y vitamina A y vitamina C, un antioxidante que el cuerpo humano no puede producir, pero del que depende para producir colágeno. Extracto seco de Bambú, rico en silicio, tónico y reafirmante, que mantiene la fuerza y la salud del cabello y las uñas. Es un poderoso antioxidante con efecto anti-envejecimiento para todas las células del cuerpo . E Inulina, un apoyo para la hidratación de la piel.

Me tomo 10gr todas las noches antes de dormir con un vaso de agua y mi piel luce más bonita y firme. Se me han atenuado las arrugas y me noto la cara más luminosa.