El arroz ¿más saludable frío que caliente?

Aunque el arroz en general, siempre que se combine bien, no hace daño, es cierto que comerlo frío aporta un pequeño “plus” a nuestra salud: el almidón se compacta, haciéndolo menos digerible y comportándose, por tanto, de forma similar a la fibra dietética.

El arroz es un alimento saludable y forma parte de una dieta equilibrada. Es un cereal y, como tal, es rico en hidratos de carbono. Concretamente, el almidón destaca como el compuesto mayoritario, siendo la fuente energética. ¿Qué ocurre con el arroz al enfriarse? Este sufre un proceso conocido como retrogradación del almidón que lo compacta y lo hace menos digerible. El organismo tarda más en asimilarlo y se comporta de forma similar a la fibra dietética. Por eso se considera que tiene un plus de salud. Así que sí, su índice glucémico es inferior al arroz caliente. Nuestro cuerpo tardará más en asimilarlo y obtener la glucosa de su interior que pasará a nuestro torrente sanguíneo.

El arroz es un alimento que está presente en la mayoría de platos que consumimos a diario. Todos sabemos que puede tomarse caliente sin ningún peligro para la salud. Pero al ingerir el almidón del arroz, este componente se divide en azúcares simples, el excedente no usado como energía, se queda almacenado en la sangre como glucosa y, en muchos casos, suele ser almacenado como grasa en el cuerpo.

Muchos os estaréis preguntando si se puede volver a calentar el arroz después de refrigerarlo, porque a lo mejor no os gusta tomar la comida fría. La respuesta es sí, recalentar el arroz es válido, ya que, como dicen los expertos nutricionistas, no afecta los niveles de almidón tras la refrigeración. Sin embargo, recomiendan no dejar que el arroz enfríe fuera de la nevera, ya que al encontrarse a temperatura ambiente podría dejar que algunos microbios alimenticios se reproduzcan.