Clases de hilos y sus diferentes usos

Pero últimamente sois muchas la que me preguntáis sobre los diferentes tipos de hilos que hay, para qué zonas son mejores unos u otros hilos, de qué materiales están hechos… y como veo que hay algo de confusión con esta técnica, he decidido acudir al maestro de los maestros, al gurú de los hilos, al Dr. Jesús Sierra, Médico Estético, para que nos cuente todo lo necesario sobre los hilos y sus diferentes usos, así que os transmito todo lo que me ha contado sobre ellos:

“Insisto en dejar claro que el hilo no da nada de volumen, es simplemente tensor y fomenta la formación de colágeno y elastina. En cuanto a los cuidados que hay que tener tras ponerse los hilos, sobre todo no tocarse la cara, no gesticular mucho, no hacer grandes gestos como comerte un bocadillo, no masticar mucho, no darse masajes en la cara, y para desmaquillarnos o darnos crema hay que hacerlo con mucha suavidad, sin apenas mover la piel y siempre con movimientos ascendentes, no circulares… más que nada porque los hilos pueden moverse en los primeros días y deshacemos el efecto tensor.”