Daniel Brito 24 DIC 2025 - 08:00h.

Una nutricionista da su recomendación en el vídeo sobre qué hacer con esos mejillones que se quedan cerrados después de cocinarlos. ¿Es seguro comerlos?

Cómo se cultivan los mejillones en una batea: "Hasta que llegan a tu mesa pasan 20 meses"

Compartir







En Navidad si hay algo que destaca en la mesa es el marisco. Durante estas fechas es normal ver en muchas cenas y comidas diferentes tipos de marisco que se reservan para ocasiones especiales, como las veladas y encuentros navideños. No obstante, hay que tener cuidado y cocinar cada marisco como se debe para evitar que nos siente mal y disfrutarlo al máximo tal manjar marino. Uno de los mariscos más populares, no solo en Navidad, es el mejillón, que a veces al cocinarlo algunas piezas quedan cerradas. ¿Puedes comértelo? ¿O es mejor retirarlo?

Seguramente cuando ves un mejillón cerrado alguien, o tu mismo, ha dicho que mejor no comerlo porque está malo. Por eso, para salir de dudas, la responsable de nutrición y salud de Aguinamar®, Yaiza Quevedo, explica en el vídeo si verdaderamente hay que apartar ese mejillón o si por el contrario es un mito y podemos comerlo sin problema, una duda bastante frecuente especialmente en Navidad, cuando su consumo aumenta considerablemente.

Comprar mejillones de forma segura

En todo caso, la experta en nutrición subraya que todos los mejillones que encontramos en el mercado o en el supermercado han pasado los filtros necesarios y es completamente seguro consumirlos. Por lo que, aunque algunos de aspecto no sean los más apetecibles porque vienen sin limpiar, no existe ningún tipo de problema en llevarlos a casa y cocinarlos como más te guste.

Los mejillones cuentan con una gran versatilidad en la cocina para hacerlos simplemente al vapor o incluirlos en arroces, guisos de pescado e incluso en sopas, especialmente si se trata de mejillón gallego. Allí se cultivan en miles de bateas repartidas por las rías, un proceso de casi dos años para que el mejillón crezca hasta su tamaño comercial, recogiendo todas las bondades que les aportan un entorno único, y lleguen a nuestra mesa, pudiendo saborear los mejores, también ahora en Navidad.