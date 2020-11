La depilación definitiva y sin molestias existe y está en Carmen Navarro









Si creías que lo sabías todo sobre la depilación láser igual te equivocas. Al menos es lo que me ha pasado a mí. Llevo años probando todo tipo de sistemas para eliminar el vello, y siempre, de una u otra manera no terminaba de estar satisfecha. O era demasiado molesto, o no conseguía resultados definitivos. Pero tengo que reconocer que mi opinión al respecto ha cambiado y todo gracias, una vez más, a la innovadora tecnología con la que cuentan los centros de mi querida Carmen Navarro. Ya sabéis que es la referencia por excelencia de la belleza en España pero no solo por sus protocolos y masajes manuales, de los que soy adicta, sino también porque busca y rebusca hasta incorporar lo mejor a sus equipos. Y ahora lo ha conseguido con el láser Milesman Compact.

¿Por qué me ha gustado tanto? Es fácil de entender. Porque además de conseguir estar perfecta, la incomodidad y dolor que sentía con la depilación láser más tradicional ha desaparecido por completo. De hecho puedo decir que no he sentido nada. Ni una mínima molestia mientras Fátima, la técnica experta en esta tecnología realizaba su trabajo. En este caso la eficacia y la seguridad van de la mano consiguiendo incluso relajarme, algo del todo imposible hasta ahora cuando me sometía a una sesión de láser. No he podido evitar, eso sí, preguntarle cómo han conseguido al desarrollar esta tecnología que desaparezcan las molestias y el dolor tradicionales.

“La explicación es sencilla. A pesar de ser un láser médico de diodo de alta potencia, la tecnología de aplicación vertical de la luz láser, impide que se disperse, optimizando su eficacia, empleando energías bajas y evitando el dolor- me cuenta Fátima Calvo en el centro que Carmen Navarro tiene en la calle Monte Esquinza- y hay algo más, el cabezal ultra frío a -4°C contrarresta el calor de la depilación, y por eso podemos asegurar que la molestia es nula.”

Algo que me ha terminado de enamorar, el tiempo que he necesitado. Sin darme cuenta se ha pasado la sesión. En apenas media hora trata zonas extensas como las piernas completas. Áreas pequeñas tan solo unos minutos. Tardas más en tumbarte en la camilla que en realizar el tratamiento. Así que ya no tenemos la excusa de la falta de huecos en la agenda para estar perfectas todo el año. Y aunque ahora estamos ya en otoño y lejos queda el verano, me ha comentado que este láser puede hacerse incluso en pieles bronceadas y negras con la misma eficacia. Y para las que os preocupa ese vello residual o demasiado fino que siempre se resiste, no dudéis en probarlo porque tiene un modo especial para acabar con él.

Solo una cosa más, si os preguntáis por el molesto ruidito que también emiten estas tecnologías, tengo que deciros que hasta en ese detalle han conseguido superarse.









Cristina Tárrega