Efecto Glitter para brillar en Fin de Año

El maquillaje con “glitter” va a triunfar este fin de año. Es una de las tendencias más top de estas fiestas. La creatividad no tiene límites a la hora de aplicar un maquillaje no solo acorde al estilismo, sino que lo eleve a la máxima potencia y se convierta en casi protagonista de todo el look. La purpurina y los pigmentos metalizados se pueden aplicar en los párpados y en la parte inferior de los ojos, en los labios, en las uñas, en las pestañas e incluso en las cejas.

La mirada no está completa sin una máscara de ojos. ¿Por qué me gusta Glitter Top Coat Mascara de Sephora? Porque soy un alma rockera y para lucir un look rock'n roll y totalmente shiny, esta máscara ilumina la mirada con reflejos dorados y plateados. Con su fórmula intensa con purpurina, se pueds aplicar sobre la máscara habitual o sola para un look totalmente shiny. Es una fórmula de larga duración que acompaña durante toda la velada, para un look brillante incomparable. Esta máscara de pestañas está disponible en 2 colores, dorado y plateado.