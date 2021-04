Hacer de la belleza tu filosofía de vida

Para quienes no conozcan demasiado este mundo me gustaría hablaros de una de las primeras mujeres en especializarse en el mundo de la Belleza y con la que realmente es un placer conversar y dejarse aconsejar.

¿Qué es para ti la belleza?

Tu mejor consejo de belleza interior

¿Cómo se lleva todo eso a la práctica?

Cuéntanos algunas claves para elegir nuestros cosméticos…

Observa tu piel y analiza sus necesidades en cada momento. No se trata de aplicarse de todo. En cosmética menos es más. Una buena limpieza es básica, pero debe ser suave, mejor en aceite o bálsamo. Y después, siempre un tónico y un sérum o una hidratante para tu tipo de piel. Usa factor de protección solar en tu base de maquillaje para no superponer muchos productos. Por la noche va bien un serum exfoliante o renovador. Aunque cada cutis necesita su propia rutina, como norma general en primavera practica la exfoliación y una hidratación y en otoño, lo mismo.

¿Cuáles son tus ingredientes favoritos?

Me encantan los aceites naturales en general, y en particular por su efecto regenerador el aceite de Rosa Mosqueta y el de Argán. Las fórmulas con vitamina C y E, pero no recomiendo abusar de los ácidos como norma general, sólo cuando sean necesarios.