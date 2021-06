Si no es una hamburguesa búscale un nombre

Me resulta muy curioso que casi todas las cosas que nos podamos imaginar tienen un Día Mundial de celebración en el calendario: los océanos, los abrazos, la risa, la poesía, la danza… Incluso las hamburguesas. El pasado 28 de mayo se celebraba el Día Mundial de la Hamburguesa, pero ¿se deberían incluir todas las “hamburguesas” que hay en el mercado dentro de esta celebración?

Desde Provacuno, Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, opinan que “las verdaderas hamburguesas deberían ser de carne de vacuno, las auténticas, aunque según la legislación española se pueden utilizar de otras carnes. Pero siempre tienen que ser de carne. El resto no son hamburguesas”, asegura Eliseo Isla, presidente de PROVACUNO. “Cada vez hay más productos hechos en laboratorio y a base de mezclar ingredientes e ingredientes, en algunos casos más de 20, que quieren imitar la forma, el aspecto o, incluso, el sabor de las hamburguesas y llamarse igual. No tiene ningún sentido porque es una forma de confundir a los consumidores en un mercado en el que el respeto por el origen de los alimentos y su denominación son clave”.

Entonces ¿cómo se denominarían a las “hamburguesas vegetales o veganas”? Pues hay que buscarles un nombre. Precisamente así se llama la nueva y divertida campaña que ha ideado Provacuno titulada BuscalesUnNombre.com en la que se quiere revindicar el uso de la palabra “hamburguesa” solamente para las que lleven carne. Las que no, “son otra cosa, pero no son hamburguesas”, como reza el spot.

La campaña pretende ayudar a las empresas que utilizan todo tipo de ingredientes a la hora de fabricar algo similar a una hamburguesa a que adopten un nombre diferente y creativo. Para ello, en la web www.buscalesunnombre.com ya se ha habilitado un espacio donde cualquier usuario puede proponer su nombre para este tipo de productos. Desde los más creativos a los más divertidos, de los más rompedores a los más evidentes. La única condición es que no sean ofensivos.

Y es que no se trata de la eterna pugna entre consumir carne o no, sino simplemente de intentar llamar a cada cosa por su nombre. De crear un marketing que no sea desleal y que sea coherente y respetuoso tanto de cara a los consumidores como a la gran labor que llevan a cabo generación tras generación los agricultores, ganaderos y carniceros de toda Europa.