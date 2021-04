La importancia de reírse en tiempos de covid









La risa nos hace felices a nosotros y a la gente que nos rodea y es activador de áreas corticales encargadas de las relaciones a nivel social, por eso, mejora nuestras relaciones sociales. Sonreír es una forma de convivencia. Fomenta el estado de ánimo positivo y, por ello, generamos optimismo.

Reír es un acto instintivo y natural. Hay muchos estudios que demuestran que son múltiples los beneficios para la salud:

1. La risa aumenta el flujo de sangre y oxígeno a los tejidos y órganos vitales.

2. Reírse, al menos una hora al día, reduce el colesterol y ayuda a los diabéticos.

3. Son inmensos los efectos del buen humor en el sistema inmunológico: estudios descubrieron que la risa ayuda a combatir el cáncer e infecciones respiratorias, entre otros males.

4. Cuando ríes liberas endorfinas: la risa combate el estrés y la depresión.

5. Una risa espontánea fortalece el corazón, mejora la respiración y alivia la digestión.

6. Al reír se activan 400 músculos de nuestro cuerpo y ese movimiento mejora la flacidez.

7. Una buena sonrisa aumenta la expectativa de vida: una persona que sonríe puede tener cinco años más de vida que una que no.

8. Los que sonríen son más alegres y positivos.

9. Una buena sonrisa te da seguridad para relacionarte con los demás. Aumenta la confianza, la autoestima, disminuye la timidez y hace que te enamores más fácil.

10. La risa hace que entiendas mejor a los otros, te hace más productivo, un mejor comunicador y un excelente entrenador.

11. Mejora la expresión facial, hace que los ojos brillen y aumenta tu capacidad de atracción, credibilidad y seducción.

12. Mejora la capacidad de controlar tus emociones, aumenta la creatividad y el valor.

13. Revitaliza, es como una limpieza interior completa.

14. Reír en familia establece vínculos más cercanos entre sus miembros, crea más confianza y crea recuerdos y lazos inolvidables.

No es un invento: desde el siglo VII se decía que la risa era el mejor de los remedios. Entonces se afirmaba que era más benéfico para un pueblo la llegada de un clown que una caravana de remedios. Nadie mejor que el artista y comediante Manuel Rodríguez, un experto en sonrisas, para darnos mil razones para reír, porque ha conseguido hacer del humor su medio de vida.

“Principalmente soy comediante porque me di a conocer así en las RRSS, pero en realidad hago de todo porque también canto, actúo… me considero un artista”

“Todo comienza hace 5 años cuando llego a España desde Venezuela, mi padre es gallego y mi madre portuguesa. Tras vivir esta experiencia de la migración fue saliendo como mi alter ego que es mi personaje principal que se llama Lilian. Era un pensamiento constante que yo tenía en mi cabeza para contar cosas de mi cultura que quizás otros no conocían y empezar a contar anécdotas de lo que hacía aquí. Yo trabajaba como camarero y fui cogiendo ideas de las cosas que me pasaban con los clientes con las que empecé a hacer pequeños sketchs, porque la gente se piensa que ser camarero es algo maravilloso pero tienes que aguantar miles de cosas. Así nació mi alter ego y poco a poco ha ido creciendo la familia.”

“Ya tengo el hijo que es Leito, la mejor amiga que es Luzmila que es una rubia que nadie soporta, están los esposos de ellas que son anónimos a los que siempre nombran pero nunca salen, también hay un perrito que habla, vecinas… Ahora mismo tengo como unos 10 personajes. Ya es una familia de locos que viven en mi cabeza.”

“Nunca he experimentado salas pequeñas porque vengo de la era digital. Empecé en el año 2017 y ese mismo año llegué a conseguir medio millón de seguidores. Fue muy fuerte y yo no entendía qué estaba pasando y cómo subían los seguidores tan rápido. Empecé a ser muy constante con los vídeos pero pensé que no podía quedarme solo con esta plataforma, quería salir del Instagram para que además de hacer reír a través de la pantalla también pudiera hacerlo en vivo. Entonces escribí el monólogo “Yo soy Lilian” que ya lo he presentado en Madrid, en Valencia, Zaragoza, Tenerife… Y así fue el salto a los escenarios. Una cosa es hacer tu contenido digital, pero otra cosa es presentarte ante el público y que te transmitan esa energía, esos aplausos que te hacen saber que sirves para esto y que amas lo que haces.”

“Cuando me pongo el filtro de Lilian, que es un filtro de snatchap para el personaje, lo hago porque es como una máscara digital para mí, porque ya tenía muchos seguidores y me sentía ridículo hablándole a la pantalla, pensaba ¿quién soy yo para estar hablando aquí y dando una opinión? ¿A quién le va a interesar? Con este filtro me siento como más cómodo y es más gracioso. Hay tres personajes principales que llevan el filtro de snatchap. Ahora mismo tengo más de 900 mil seguidores, ¡a ver si llegamos al millón!”

“Yo no me considero Influencer, creo que la palabra está sobrevalorada. Sí considero que puedo influir en el humor de la gente con mis contenidos, eso sí. Ahora estoy creando un nuevo show en el que meto al hijo de Lilian para introducir todas esas anécdotas que todos tenemos de pequeños, esas vivencias tan lindas. Espero que se estrene en un mes y medio y poder presentarlo aquí en Madrid si la COVID lo permite.”

“Durante la pandemia no he parado de crear contenido digital porque ha sido como mi ventana de desahogo y además saber que entretenía a un montón de gente a la que tanta falta le hacía reírse y desconectar.”

“Es muy diferente el humor latino al español, pero sin embargo disfrutan igual. Al final es humor y todos queremos reírnos. Tú vas a ver una obra que es de drama y si la gente llora está bien, pero si no llora también está bien, pero cuando vas a ver un show de comedia la gente va con la necesidad y las ganas de reírse, y para ti como comediante es como una obligación, sientes el peso de hacer reír. Y si no te ganas al público y no se ríen es una responsabilidad.”

Así es @manualerod cuando la risa se convierte en arte. Gracias siempre por hacernos reír.









Cristina Tárrega