La vuelta al jabón de tocador

Desde hace algún tiempo, las pastillas de jabón habían quedado relegadas a un segundo plano y fueron sustituidas por geles y champús en formato líquido, menos duraderos y más contaminantes. Sin embargo, ahora han vuelto con fuerza a nuestras rutinas de belleza gracias a que numerosas marcas cosméticas han decidido volver a apostar por ellas, abogando por eliminar el plástico de nuestras vidas, y no solo para evitar envases no sostenibles. A partir de ahora, las pastillas de jabón vuelven con más fuerza que nunca a nuestros tocadores al incluir nuevos ingredientes capaces de combatir el acné, reafirmar la piel o incluso eliminar la celulitis.

Lo cierto es que este tipo de jabones presentan numerosas ventajas con respecto a otros formatos más vendidos y tienen múltiples beneficios:

Impacto ecológico: Los champús y geles líquidos se comercializan en envases de plástico, los cuales no son reciclados en muchas ocasiones. El uso de los jabones en pastilla supone recuperar algunas de las costumbres más ecológicas y naturales. Libre de químicos: Estos jabones suelen estar fabricados a base de ingredientes naturales (aceites, hierbas, aromas…). Estos compuestos son increíblemente beneficiosos para nuestro cabello y piel y, de hecho, nos devolverá en brillo natural que hemos perdido por el uso de químicos. Ahorro económico: son más duraderos que los geles y champús líquidos y su precio es muy económico, pues ahorra los costes de embalaje y plásticos derivados de ello. Versatilidad: Los jabones y champús en barra se pueden utilizar para usos muy variados y diferentes. Dado que no dañan el pH de la piel y no llevan ingredientes químicos, las zonas más sensibles no presentan complicaciones por su uso. Esto los convierte en grandes aliados del hogar.

Existe una gran variedad de jabones de tocador en el mercado con beneficios maravillosos para la piel según sus ingredientes.

El Jabón Silken Oil es el perfecto complemento para un tratamiento facial y corporal diario completo, tanto para hombres como para mujeres.

El Aceite de Germen de Arroz, base de todos los productos Silken Oil, es el ingrediente principal de este jabón. Su suave espuma lo hace apropiado para el afeitado y para la limpieza de cara al menos una vez al día. Es un producto ecológico: natural y biodegradable, no contamina el medioambiente.

El Aceite de Germen de Arroz es añadido al jabón en grandes proporciones mediante la técnica artesanal del jabón de Marsella, con la cual se respetan todas sus propiedades:

La vitamina E concentrada y natural, conocido antioxidante; la vitamina B que aporta gran vitalidad a la piel y equilibra la grasa; la Coenzima Q10, poderoso antiaging y protector del envejecimiento.

Los jabones de Olimed están elaborados artesanalmente mediante saponificación en frío, proceso que garantiza que los aceites con los que se fabrican mantengan todas sus propiedades y no pierden sus virtudes terapéuticas y cosméticas, ya que no han sido sometidos a calentamiento.

El AOVE es el ingrediente básico y principal a partir del cual se elaboran los jabones de Olimed. Ellos mismos producen el Aceite de Oliva Virgen Extra en su Almazara y por tanto es controlado desde su origen: “las aceitunas proceden de los olivos de nuestro entorno, situado dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas”, afirma Magdalena Salazar, responsable de calidad y producción de Olimed.

Gracias al Aceite de Oliva estos jabones son una fuente rica en ácidos grasos monoinsaturados que promueven la producción de prostaglandinas en el cuerpo que, a su vez, desempeñan un papel importante en la mejora de la textura de la piel. Es también rico en insaponificables, con un alto poder hidratante, ya que atraen la humedad y forman una barrera protectora sobre la piel.

Por sus propiedades antioxidantes previenen la aparición de las manchas de la edad e incluso pueden ayudar a atenuar las ya existentes. Son desintoxicantes y limpiadores para los poros y por tanto se puede utilizar con buenos resultados para cara, cuerpo y cabello.

Uno de los que más me gusta es el Jabón de Caléndula y aceite de Oliva. Está indicado para todo tipo de pieles, especialmente las más sensibles o reactivas, gracias a su acción calmante e hidratante. Las creadoras de la firma cosmética lo recomiendan como tratamiento de diversas afecciones de la piel, como eccemas o irritaciones y también para la sensible piel de las mujeres embarazadas. Es perfecto para utilizar también en cuerpo y cabello, tanto en adultos como en niños. Sus ingredientes son naturales, de tierras españolas: ácidos grasos esenciales del aceite de oliva y coco, Aceite de caléndula, Aceite esencial de litsea cubeba, etc.

Otro jabón que me fascina es el Jabón del Mar. Es un jabón que se hace artesanal, se elabora con mucho cuidado, va cada uno en su molde. No tiene nada que ver con las grandes tiradas que se hacen cuando se saponifica y se van cortando. Aquí cada pieza se cuida, son un montón de horas de cocción, más de 40 horas, y un minucioso tratamiento de secado. Y se elabora totalmente a mano, no interviene ninguna máquina. Por eso no hay ningún jabón igual. A este jabón le añadieron el mar… extracto de plancton marino, elixir desintoxicante que frena el envejecimiento con máxima eficacia potenciando la elasticidad y brillo en la piel.

El plancton es un potente antioxidante, tiene fósforo, yodo, magnesio, rico en Vitaminas C y E, con ácidos grasos que protegen la piel. Son muchos de los principios activos que se usan en cosmética, pero potenciados. Puede llegar a tener casi el doble de vitamina C que otros productos cosméticos. Plancton + aceites únicos esenciales, naturales y drenantes que revitalizan la dermis. El resultado es una piel suave, compacta, no grasa, tonificada, hidratada, definida, en definitiva, una piel radiante.

Es muy purificante, y además prepara la piel para que los productos que te apliques después: serum, crema hidratante… penetren mucho mejor en la piel y sean más efectivos. Incluso es maravilloso para limpiar pequeñas heridas porque hace que la piel esté perfectamente limpia y cualquier principio activo pueda trabajar mejor y tenga mayor efectividad. Además, frena el envejecimiento gracias a todas las propiedades del plancton y a los aceites esenciales como la Rosa de mosqueta, moringa o babasú.

Y, para terminar, maravilloso el jabón exfoliante con ceniza, de Ashes to Life. Este residuo candente conquista la cosmética. Si lo aplicas a la limpieza del cuerpo, contiene propiedades antioxidantes que devuelven a la piel su luminosidad natural. Unido a las pequeñas partículas de hueso de aceituna que alberga este jabón saponificado en frío se convierte en un potente exfoliante con el que eliminar las células muertas de la piel y favorecer su regeneración. Ideal para pieles estresadas o dañadas por el sol, cuenta además con aceite vegetales ecológicos de oliva y coco (la ceniza que contiene pertenece a la cáscara de este fruto) que suavizan la piel.

Vuelven y con mucha fuerza los jabones de tocador y yo no puedo estar más contenta de recuperar lo ecológico, lo natural, lo de toda la vida, pero con muchos más beneficios y propiedades para nutrir y cuidar nuestra piel.









Cristina Tárrega