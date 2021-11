Los beneficios de la micropigmentación









telecinco.es

La micropigmentación o maquillaje semi permanente es un procedimiento estético revolucionario e innovador, clave en el trabajo de la arquitectura de la mirada, que permite tanto a hombres como a mujeres realzar, embellecer o corregir la forma de sus cejas, labios, ojos u otras zonas del cuerpo, mediante la aplicación de pigmentos sobre la piel, como si fuera un tatuaje. El resultado es un maquillaje que podemos calificar de casi “permanente” ya que sus efectos pueden durar varios años. Pero existen varios factores que hay que tener en cuenta como el envejecimiento de la piel o la exposición solar que pueden decolorar o reducir la resistencia del color.

Para mí, una de las mayores ventajas de la micropigmentación es que, sencillamente, ahorra tiempo. Todos tenemos agendas apretadas, horarios infinitos de trabajo y muchos compromisos que nos roban tiempo de nuestras rutinas diarias de belleza. Además, con la micropigmentación nunca más tendremos que preocuparnos por si el maquillaje se corre o desaparece, ya que no se va, aunque nademos, hagamos deporte o nos duchemos. No obstante, existen muchas otras razones por las que optar por la micropigmentación, más allá de ahorrar tiempo y por eso he querido hablar con Gladys Arcia, de +58 Look Professional, una de las profesionales de la estética con más experiencia en la micropigmentación, para que nos hable de ella y de sus beneficios. Lleva más de 11 años siendo una referencia y todavía sigue estudiando para estar al día de todos los avances porque cada día hay algo nuevo, sobre todo en el área de los pigmentos.

“La micropigmentación es un maquillaje semipermanente que se trabaja en la capa epidérmica y es mínimamente invasivo. La micropigmentación digital es totalmente diferente al microblanding, es una técnica muy novedosa que puede ser aplicada también a pacientes en tratamiento oncológico, de hecho, la micropigmentación digital fue diseñada para estos pacientes, aunque luego se le fue añadiendo el color y más cosas. Incluso es una técnica apta para personas con diabetes ya que la piel no sufre ningún corte y no hay generación de plasma ni sangrado, y no hace falta una cicatrización sino una regeneración. Y también es ideal para personas que tienen alergia al maquillaje o a los polvos compactos”, me cuenta Gladys.

“Si al transcurrir un año y medio no se ha hecho retoque en una micropigmentación bien realizada, ya no debería quedar nada, se va desvaneciendo el color, se va aclarando hasta que desaparece. Si una micropigmentación está muy agresiva en la piel y ha sido muy invasiva, a los 2-3 años todavía persiste. A nivel facial, las zonas donde más se demanda este tratamiento es en cejas (el número 1 en demanda), en ojos que es el “eye liner” pero más difuminado, evitando esos colores que se hacían antes y que terminaban poniéndose verdosos, ahora se hace más difuminado de forma que se ve más bonito, más delicado y nos evitamos esos cambios de color. Y por último los labios, que no es como anteriormente que se hacía una línea en el perfil del labio, sino que ahora se hace un relleno completo del labio. A medida que pasan los años se va buscando una mayor naturalidad.”

La diferencia entre micropigmentación y microblanding es clara. Aunque ambos procedimientos estéticos se pueden utilizar para perfilar, resaltar y embellecer las cejas, cabe destacar que emplean técnicas diferentes y, normalmente, van dirigidos a personas con necesidades distintas.

“El microblanding se hace con una cuchillita que se llama “tebori” y se hacen como cortecitos de piel. En la micropigmentación se trabaja con unas agujas especiales. Por ejemplo, el microblanding trabaja con unas 12 agujitas más o menos (hay hasta 24) y la micropigmentación con una sola aguja. Es verdad que la técnica nos recuerda a la del tatuaje, pero cambian los pigmentos, la maquinaria y el nivel de la piel. La micropigmentación no debería de doler, es cierto que podemos usar una cremita anestésica, pero si duele es porque algo estamos haciendo mal. No puede haber dolor, no puede haber inflamación y si se inflama es porque hay alergia o intolerancia a algo. Lo natural es un poquito de rojez, pero inflamación como tal en el área, nada más se inflama el labio en la capa pequeñita que estamos trabajando.”

“La micropigmentación ha avanzado mucho sobre todo en la maquinaría y los pigmentos, el secreto de un buen resultado es la suma de la máquina, la técnica y los materiales. Los pigmentos antes eran muy líquidos y ahora son más orgánicos, a base de glicerina. También es muy importante analizar el rostro de cada paciente y lo que le puede ir bien. Antes, para un rostro ovalado se hacía de una manera concreta y no te salías de ese diseño. Ahora ya hay otras técnicas matemáticas que te miden como con una reglita y tienen en cuenta las orejas (que antes no), tu gesto enfadado y tu gesto de asombro para que sea mucho más fácil realizar un buen diseño.”

El maquillaje permanente es ideal tanto para hombres como para mujeres que desean mejorar la apariencia de sus ojos, cejas y labios.

“La micropigmentación es ideal para hombres y para mujeres. Hay personas que tienen una piel joven, una piel sana, de chicas de 20 a 25 años, pero para mi las mejores clientas o pacientes son las personas mayores porque son las que mejor se alimentan, y la mejor micropigmentación y el mejor color se logran en las personas que tienen una buena alimentación y un buen cuidado de la piel. Quizás una chica joven no se cuida tanto la piel ni se alimenta bien. ¡Todo viene del estómago! Una mala alimentación nos lleva a una piel seca, deshidratada, opaca, grisácea, con falta de vitamina C, D y E por no consumir mucha fruta…”

“Para mantener la micropigmentación solamente hay que depilar el área una vez al mes e hidratar con una crema de hidratación profunda. Nosotros tenemos una crema especial con textura como de vaselina, que se la aplican dos veces al mes y hace que se mantenga perfecto.”

Ya lo habéis leído, la micropigmentación es un tratamiento facial que pretende embellecer, rejuvenecer, equilibrar y armonizar las líneas maestras del rostro. Se logra un efecto de maquillaje inmediato con un resultado final muy natural. A mí me encanta y sin duda voy a recurrir a ella cuando lo necesite.









Cristina Tárrega