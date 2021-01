La moda llega a las mascarillas

La moda ha llegado también a las mascarillas y es inevitable que busquemos las que no solo combinen mejor con nuestro look, también que se puedan lavar y volver a reutilizar, para con este gesto ayudar a que nuestro consumo sea más sostenible.

Las celebrities no dejan de inspirarnos con sus looks a juego con las mascarillas y los mejores diseñadores se suman a las recomendaciones sanitarias de no salir a la calle sin ellas. Así que vamos a aprovechar porque ya que las mascarillas han llegado a nuestras vidas para quedarse durante un buen periodo de tiempo, al menos vamos a darle a nuestro look un aire más sofisticado y moderno siguiendo las tendencias de los que más saben de moda.