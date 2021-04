Los pendientes que me han enamorado









telecinco.es

Los pendientes son el complemento perfecto para nuestro outfit. A mí me encantan y parece que voy desnuda si no los llevo puestos, es como que me falta algo. Un pendiente bonito y llamativo nos viste la cara y nos aporta ese toque de elegancia y frescura que nos hace especiales.

En cualquier fiesta, evento o boda los pendientes marcan la diferencia de nuestro look y destacan la elegancia que queremos proyectar. Existen muchos tipos de pendientes, largos, grandes, cortos, delicados y muchos más. Lo más importante es que nunca debemos olvidarlos porque ellos resaltan nuestra belleza.

Hay muchos tipos de pendientes y debemos saber elegir los correctos para cada ocasión. Si los pendientes son muy coloridos, debemos combinarlos con prendas neutras para que destaquen y no sobrecarguemos el look. Otro consejo es no abusar del maquillaje ya que los pendientes atraen la atención al rostro y si el maquillaje es muy llamativo pierden su protagonismo.

Hay una regla de oro y es que los pendientes no toquen los hombros, mínimo deben estar unos milímetros por encima.

Pocos looks hay que un buen accesorio no pueda arreglar o potenciar. La bisutería se ha convertido en un básico a la hora de vestir y ya no concebimos salir a la calle sin pendientes, anillos, pulseras… En la actualidad son muchas las celebrities que se han lanzado al diseño de pendientes, desde mi querida Carolina Sobé, pasando por María Pascual, firma made in Spain que triunfa en Instagram, Elena Tablada con su propia marca “Etna”, Vanesa Romero o Lara Dibildos, hasta llegar a Eugenia Martínez de Irujo con su línea “Eugenia by Tous”.

Pero hay una firma que he conocido hace poquito y que me tiene enamorada. Se trata de JadeJara, creada por la modelo Marisa Jara. ¡Tiene unos pendientes espectaculares!

Marisa ha lanzado su propia marca de bisutería, Jadejara, con precios que oscilan entre los 30 y los 120 euros. Su colección ha enamorado a modelos, periodistas, actrices y cantantes de nuestro país. La diseñadora aporta a sus colecciones el toque de elegancia y glamour que toda mujer necesita, lo que ha hecho que sus pendientes se conviertan en un must en los joyeros de numerosas personalidades del panorama nacional.

Ella se lo merece todo y yo he caído rendida ante sus pendientes. He tenido la suerte de poder charlar con ella y me ha contado cómo surge la marca JadeJara y cómo comienza su pasión por el diseño, totalmente artesanal, de sus pendientes.

Esta es la historia de JadeJara:

“La verdad es que siempre me ha gustado tener un plan B. Cuando empecé a trabajar en el mundo de la moda, que empecé con 15 años, pasaba el tiempo y me daba cuenta de que era un trabajo muy inestable a pesar de que yo he trabajado mucho, he viajado mucho y he realizado miles de campañas. Desde muy pequeña me han gustado las manualidades y se me han dado muy bien. Mi hermana también es muy artista y siempre ha hecho ropa y complementos. Verla a ella me animó y empezó a rondarme en la cabeza la idea de hacer mis propias creaciones, así que comencé haciendo bolsos. Reciclaba ropa antigua y la mezclaba con materiales que compraba en Londres, en París, en Miami, en Nueva York… En todos mis viajes visitaba tiendas donde vendían cosas de bisutería y abalorios y me compraba cajas y cajas de todo porque era mi hobby y mi forma de escape del estrés del mundo de la moda. Mientras otras compañeras a lo mejor salían, yo tenía mi rinconcito y me quedaba haciendo mis complementos. Los bolsos que yo hacía me los llevaba a la pasarela y a las modelos les encantaban y me pedían que les hiciera uno, así que empecé a ganar dinero y vi que me sacaba un sueldo extra. Ahí fue cuando me di cuenta de que quería dedicarme a esto más a fondo y empezó la idea de JadeJara, que es el nombre de la empresa y se forma por la piedra de Jade, que me encanta, más mi apellido.”

“Con JadeJara empecé a hacer pendientes y collares todos hecho a mano. Tengo un taller en Madrid y otro en Sevilla que es donde hago los diseños. Hago el primer pendiente a mano y luego las chicas me ayudan cuando hay muchos pedidos. Es todo artesanal, me gusta mucho la artesanía por su diseños originales.”

“Me inspiro en el día a día, hasta una llamada de teléfono me puede inspirar. Un viaje, una comida… Pero es verdad que tengo muy marcada mi tierra, Andalucía, a la hora de diseñar. Italia es un país que me ha dado mucho, he trabajado allí y he pasado mucho tiempo y también me inspira enormemente.”

“Quien conozca mi trayectoria sabe que pasé de ser modelo convencional a ser modelo curvy por diversas circunstancias y ahora estoy en un momento de mi vida que no cambiaría por nada porque estoy muy feliz, con mucha paz, y esto viene porque me he quitado ese estrés del mundo de la moda con las dietas y el tener que cuidarme constantemente, ese siempre ha sido mi talón de Aquiles. Defiendo mucho a la mujer con curvas y empoderada, entonces surgió una colección con pendientes con mensajes como “mujer empoderada” o “dame pizza y llámame guapa”. Creo que estos mensajes son muy importantes hoy en día en la sociedad. La colección creo que es muy divertida. Estoy muy feliz porque a todas mis amigas del mundo de la moda, del cine y de la música les encantan mis diseños y eso me ayuda mucho.”

“Me encanta diseñar para la mujer, aunque de hombre también tengo alguna cosa. Y para todas las mujeres. Lo que más me gusta diseñar son los pendientes, porque para mí el cuadro de la cara de la mujer es muy importante, me encanta la cara femenina y me gusta vestirla. Me encanta también hacer anillos y collares, pero con los pendientes me pasa que los estoy diseñando y ya los veo puestos en alguna mujer. Disfruto haciendo pendientes grandes y echándole fantasía. Mi forma de diseñar es poniéndome delante todos los complementos y abalorios y empiezo a juntar piezas, las separo, pruebo colores… Estoy feliz porque me gusta lo que hago y es muy gratificante.”

“El Jade es mi piedra favorita, también trabajamos mucho el cuarzo y los cristales de Swarovski que para mí son los mejores por el brillo y la calidad que tienen. En cuanto a materiales trabajamos mucho el acero, el chapado en oro… y sobre todo nos importa la calidad y el diseño.”

“Quiero diseñar pero quiero que todas las mujeres tengan acceso a mis pendientes y se los puedan permitir. Tengo también pendientes más caros, de 250 €, pero ya es un pendiente que está muy elaborado, con un material muy bueno, como yo digo “un pendiente de autor”. Pero tengo diseños para todo tipo de mujeres y de todos los precios para que cualquier mujer pueda llevar unos JadeJara.”









Cristina Tárrega