Perfumes con los que siempre aciertas

Con lo que a mí me gusta regalar , fechas como el Black Friday son mis preferidas para comprar detalles que nunca se olviden. Y si hay algo que no se olvida con facilidad es el aroma de un buen perfume.

BLACK OPIUM es otra icónica fragancia que me vuelve loca porque es muy salvaje y un poco leona. ¡Cómo yo! Este perfume siempre me ha parecido un lujo. El dorado y el brillo siempre han formado parte de la esencia de Yves Saint Laurent. Y BLACK OPIUM adquiere unos tintes más osados con un deslumbrante estampado de leopardo rojo para adornar el clásico frasco negro satinado. Fiel reflejo del espíritu festivo que la envuelve, el cálido fulgor de la fragancia se adivina a través de su centro transparente.

Otra fragancia que me encanta es My Way, de Giorgio Armani. My Way es una invitación a ampliar horizontes y vivir encuentros especiales, para una mujer de mente abierta, curiosa y auténtica.